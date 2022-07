Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Drei Menschen bei Unfall auf der A2 verletzt

Autobahn ist für rund zwei Stunden in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen ist am späten Donnerstagabend (14.07.2022) zu einer unklaren Lage auf die Autobahn 2 gerufen worden. Anrufer meldeten gegen 23.30 Uhr sowohl auf der Leitstelle Lippe, als auch bei den Kollegen der Leitstelle des Kreises Herfords einen Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Da zunächst nicht bekannt war, in welcher Höhe der Unfall genau passiert ist, alarmierten beide Leitstellen in Absprache die jeweiligen Rettungsmittel auf die Autobahn. Wenige Hundert Meter vor der Raststelle Lipperland-Nord wurden die Einsatzkräfte in Fahrtrichtung Dortmund schnell fündig: Ein Toyota Aygo hatte sich nach der Kollision mit einem Nissan Qashqai überschlagen und ist hinter der Leitplanke auf der Seite liegen geblieben. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Dach des Wagens eingedrückt; Teile des Motorraums lagen in der Böschung. Glücklicherweise wurden die beiden Fahrzeuginsassen nicht eingeklemmt, sie hatten bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte den Wagen verlassen. Auch der andere Unfallfahrer konnte selbstständig aussteigen. Alle drei Innensassen wurden jedoch verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen kümmerte sich um die Absicherung der Unfallfahrzeuge sowie der Einsatzstelle. Rund zwei Stunden nach der Alarmierung konnten die rund 50 Rettungskräfte wieder einrücken. Die Sperrung der Autobahn sorgte trotz später Stunde in Fahrtrichtung Dortmund für einen erheblichen Stau, der sich erst gegen 1.30 Uhr wieder auflöste. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe hat die Autobahnpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, übermittelt durch news aktuell