FW Ludwigshafen: Verkehrsunfall LKW A61 AK Frankenthal

Ludwigshafen (ots) - (SB) Am 31.10.2022 wurde die Integrierte Leitstelle um 13:42 Uhr von einem Verkehrsunfall auf der B 44 in Fahrtrichtung Speyer mit mehreren PKW's informiert. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr erreichte kurze Zeit später die Unfallstelle. Vor Ort waren drei PKW in das Unfallgeschehen beteiligt. Eine Person wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von der Feuerwehr medizinisch erst versorgt. ...

