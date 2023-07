Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Absturz von zwei Wanderern im Steilhang

Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 18.07.2023, 16:10 Uhr

Einsatzort: Hennef Götzenhard, unterhalb der Stachelhardt

Stichwort: TH 2, Absturz

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jürgen Mons

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit den Löscheinheiten Hennef, Stadt Blankenberg und Söven, Notarzt und Rettungsdienst

Anzahl Einsatzkräfte: 45

____________________________________________________________

Zu einer Alarmierung wegen abgestürzten Personen kam es am 18.07.2023 gegen 16:10 Uhr unterhalb der Stachelhardt in Hennef.

Zwei Wanderer aus Wuppertal, ein 73jähriger Mann und seine Frau, waren unterhalb der Stachelhardt auf Tour. Aus der Feuerwehr nicht bekannten Gründen kamen beide plötzlich vom Weg ab und stürzten eine steile Böschung herunter.

Der Mann blieb ca. 100 m unterhalb des Fußweges im Steilhang liegen, seine Frau einige wenige Meter unterhalb des Fußweges. Die Frau blieb bis auf einige Schürfwunden unverletzt und alarmierte per Notruf die Feuerwehr.

Der Leitstelle gelang es per Handyortung, den genauen Standort der verunglückten Personen zu ermitteln und leitete die Einsatzkräfte in dem unwegsamen Gelände zum Unfallort.

Der 73jährige Mann klagte über Rückenschmerzen. Zur Immobilisierung der Wirbelsäule wurde eine Vakuummatratze eingesetzt. Mit dieser versorgt, wurde er in eine Schleifkorbtrage gelegt und vorsichtig ca. 50m - 60m nach unten abgeseilt. Unten angekommen, wurde der Mann in einen bereitstehenden Rettungswagen gebracht und in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Während der gesamten Rettungsaktion wurde er bereits vom Rettungsdienst und Notärztin betreut.

Seine Frau wurde von der Feuerwehr nach oben auf den Fußweg geleitet.

Sie begleitete ihren mittelschwer verletzten Mann dann in das Krankenhaus. Einsatzleiter war Brandoberinspektor Jürgen Mons. Insgesamt 45 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell