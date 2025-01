FW-ROW: Feuer im Dachgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses im Stadtzentrum

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Feuer im Dachgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses im Stadtzentrum

Visselhövede

25.01.2025. Noch nicht einmal vollständig aus den Einsatzklamotten des letzten Einsatzes zur Unterstützung bei einem Dachstuhlbrand in Hünzingen-Kolonie heraus wurde die Ortsfeuerwehr Visselhövede um 16:22 Uhr zu einem Küchenbrand alarmiert. Die Anfahrt zur im Stadtkern gelegenen Goethestraße zu dem betroffenen dreistöckigen Wohn- und Geschäftsgebäude war kurz und durch die noch am Feuerwehrhaus befindlichen ehrenamtlichen Kräfte sehr schnell. Vor Ort konnte der Küchenbrand im 3. Obergeschoss bestätigt werden. Nach Angaben der Polizei führte die Erhitzung von Öl zu eben diesem. Die Bewohner des Hauses hatten glücklicherweise bereits unverletzt das Gebäude verlassen. Dichter Rauch drang bereits aus den Fenstern.

Unverzüglich ging ein Angriffstrupp zum Innenangriff vor. Dieser stellte durch vorausschauendes Kontrollieren im Rahmen der eigenen Sicherheit, einen starken und schnellen Temperaturanstieg hinter der betroffenen Wohnungstür fest. Noch während dieser einen Rauchvorhang setzte, ereignete sich eine Durchzündung in der betroffenen Wohnung. In Rücksprache mit einem weiteren in Stellung gegangenen Trupp auf der Rückseite des Gebäudes, führte dieser einen sogenannten Fensterimpuls von außen über ein Strahlrohr durch. Bei einem Fensterimpuls wird Wasser während einer Brandbekämpfung in einen gebündelten starken Wasserstrahl (Vollstrahl) unter die Decke in einen Brandraum abgegeben. Dadurch verteilt sich das Wasser wie bei einer Sprinkleranlage und es kommt zu einer Absenkung der Temperatur im Raum. Der Trupp im Innenangriff betrat hiernach die Wohnung und begann mit den Löscharbeiten direkt an der Quelle.

Da sich das Feuer durch die Zwischendecke auf den Dachstuhl ausgebreitet hatte, schlugen hier infolgedessen Flammen aus dem Dach. Das Einsatzstichwort wurde daraufhin durch die Einsatzleitung auf "Feuer 3" erhöht und die Drehleiter aus Rotenburg alarmiert, sowie die Ortsfeuerwehren Buchholz, Hiddingen-Schwitschen, Kettenburg, Nindorf und Ottingen. Kurzerhand befanden sich rund 100 ehrenamtliche Kräfte vor Ort, davon 40 Atemschutzgeräteträger. Unter gemeinsamen Einsatz, zusammen mit den Kräften der Rotenburger Drehleiter, konnte der Dachstuhlbrand unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden.

Im Rahmen der Nachlöscharbeiten wurde das Dach weiter geöffnet und noch bestehende Glutnester in den Zwischenräumen abgelöscht. Der Visselhöveder Bauhof stellte vor dem Gebäude eine Absperrung um den Gefahrenbereich auf, da möglicherweise noch Dachziegel herunterfallen könnten. Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar. Aufgrund des Löschwassers ist das gesamte Gebäude samt dem im Erdgeschoss befindlichen Brillengeschäft beschädigt worden, so die Polizei. Die Einsatzstelle konnte kurz vor 20 Uhr abends zurückgebaut werden. Für die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden der Visselhöveder Ortsfeuerwehr war der Tag noch nicht zu Ende. Diese kamen diesen Abend noch zur jährlichen Mitgliederversammlung zusammen, die eigentlich um 18:00 Uhr mit einem gemeinsamen Essen beginnen sollte.

