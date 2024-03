Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennt Unrat auf Balkon

Sittensen (ots)

Zu einem gemeldeten Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr wurden die Feuerwehren Sittensen und Lengenbostel sowie der Rettungsdienst am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr in die Friedrichstraße alarmiert.

Ein Eintreffen der Sittenser Feuerwehr brannte Unrat auf einem Balkon bei einem Mehrfamilienhaus im zweiten Obergeschoss. Ein Trupp unter Atemschutz hatte den Brand mit der Kübelspritze schnell gelöscht. Anschließend musste der Unrat nach unten in den Garten befördert werden. Dort wurden dann letzte Glutnester abgelöscht. Die Bewohner waren vor Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem Gebäude draußen und wurden vom Rettungsdienst betreut. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Abschließend musste das Gebäude noch mittels Druckbelüfter belüftet werden. Anschließend konnten die beiden Feuerwehren ihren Einsatz beenden. Wie es zu dem Brand gekommen war, ermittelt die Polizei.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell