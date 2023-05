Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Tragehilfe

Orsingen-Nenzingen (ots)

Am 30.05.2023 wurde um 13:23 Uhr die Feuerwehr Stockach, sowie die Feuerwehr Orsingen-Nenzingen zur Unterstützung des Rettungsdienstes zur Tragehilfe gerufen. Eine ältere Patientin musste nach einem Sturz möglichst Rückenschonend vom 1. OG eines Gebäudes zum Rettungswagen gebracht werden. Nachdem der Rettungsdienst die Patientin stabilisiert hatte, wurde Sie auf eine spezielle Trage gelegt. Über eine Vorrichtung am Drehleiterkorb konnte die Patientin direkt auf der Trage zum ebenerdigen Rettungswagen gebracht werden. Im Einsatz waren in Summe 12 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit vier Fahrzeugen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell