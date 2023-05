Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Übung der Feuerwehr Stockach Abteilung Winterspüren, Seelfingen, Hoppetenzell und Zizenhausen sowie der Führungsgruppe in Winterspüren

Stockach - Winterspüren (ots)

Am 15.04.12023 fand die Übung in einem landwirtschaftlichen Angewesen in der Bonndorferstraße statt. Als besondere Schwierigkeiten dieses Objekts sind die direkte Lage an einer stark befahrenen Straße sowie die baulichen Gegebenheiten des Anwesens zu nennen. Diese sind einerseits die mehrstöckige Scheue, sowie die Hanglage im rückwärtigen Bereich.

Die Abteilungen Winterspüren und Seelfingen führten im Einsatzabschnitt 1 die Menschenrettung und Brandbekämpfung durch. Die Abteilungen Hoppetenzell und Zizenhausen waren im Einsatzabschnitt 2 mit der Wasserförderung aus der Mahlspürer Aach, sowie mit der Riegelstellung zu den benachbarten Gebäuden und Schuppen beschäftigt Koordiniert wurden die Einsatzstelle durch die Führungsgruppe der Feuerwehr Stockach.

Das man von einer gelungenen Übung sprechen kann, waren sich bei der Übungsbesprechung alle teilnehmenden Führungskräfte und Stadtbrandmeister Uwe Hartmann einig. Beim anschließenden kameradschaftlichen Teil der Übung lud Abteilungskommandant Jochen Keller alle zum Blaulicht-Hock am 29.07. ins alte Gerätehaus nach Winterspüren ein.

Lisa Keller

Schriftführerin

