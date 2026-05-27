Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 64-jähriger Mann vermisst: Polizei bittet um Hinweise

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Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann.

Seit Dienstagmittag, 26. Mai, wird der 64-jährige Heiko W. vermisst. Zuletzt befand er sich als Patient im Ameos-Klinikum Am Bürgerpark im Stadtteil Geestemünde. Von dort entfernte er sich am Dienstagmittag unbemerkt und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Aufgrund polizeilicher Erkenntnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Heiko W. ist 64 Jahre alt. Zuletzt trug er eine blaue Jeans sowie ein blaues T-Shirt.

Wer Herrn W. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 bei der Polizei Bremerhaven oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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