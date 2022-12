POL-Bremerhaven: Versuchter Einbruch in Krippe - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots) - Unabhängig voneinander ereigneten sich am gestrigen Mittwoch, 28. Dezember, gleich zwei Unfälle, bei denen Fußgänger von Autos erfasst und verletzt wurden. Lebensgefahr soll in beiden Fällen nach ersten Erkenntnissen nicht bestehen. So wurde am Mittwochnachmittag ein 29-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Bremerhaven-Fischereihafen verletzt. Er war offenbar unvermittelt vor ein Auto ...

