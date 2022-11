POL-Bremerhaven: Sprengung von Zigarettenautomat gescheitert - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots) - Der seit Donnerstag, 17. November, in Bremerhaven vermisste zehnjährige Junge ist wieder da. Er wurde am Sonnabend wohlbehalten in Bremerhaven angetroffen. Die Details zu seinem Verschwinden und seinem Verbleib während der vergangenen zwei Tage sind Teil der laufenden Ermittlungen. Hinweise auf ein Verbrechen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Die Polizei Bremerhaven bedankt sich bei allen, die ...

