POL-Bremerhaven: Glückliches Ende eines Polizeieinsatzes: entlaufender Hund wieder Zuhause

Bremerhaven (ots) - Die Fahndung nach dem seit vergangenem Freitag, 11. November, vermissten Ihab A. aus Bremerhaven-Geestemünde kann eingestellt werden. Der Mann ist am gestrigen Montagabend, 14. November, in Bad Segeberg wohlbehalten angetroffen worden. Die Polizei Bremerhaven bedankt sich bei allen Beteiligten für das Mitwirken an der Suche nach dem Vermissten. Wir bitten die Medien, das Foto des 28-Jährigen und die ...

mehr