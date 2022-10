POL-Bremerhaven: Ruhestörung in Bremerhaven-Grünhöfe: Polizeieinsatz endet mit Überraschung

Bremerhaven (ots) - In einem Fall von Unfallflucht bittet die Polizei Bremerhaven um Zeugenhinweise. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein Unbekannter am Dienstag, 4. Oktober, mit einem grünen Lastwagen die Straße Am Wischacker im Ortsteil Buschkämpen in nördlicher Richtung. Gegen 14.15 Uhr touchierte der Lkw-Fahrer beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Opel. Das ...

