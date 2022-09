POL-Bremerhaven: Über rote Ampeln gefahren - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto kam es am heutigen Dienstagmorgen, 6. September, in Bremerhaven-Geestemünde. Gegen 10 Uhr überquerte eine 36-jährige Frau einen Fußgängerüberweg an der Voßstraße. Ein 80-jähriger Mann, der in diesem Moment mit seinem Citroën die Voßstraße in südlicher Richtung befuhr, bemerkte die Frau ersten Erkenntnissen zufolge zu spät ...

