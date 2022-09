Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frau auf Fußgängerüberweg angefahren

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto kam es am heutigen Dienstagmorgen, 6. September, in Bremerhaven-Geestemünde.

Gegen 10 Uhr überquerte eine 36-jährige Frau einen Fußgängerüberweg an der Voßstraße. Ein 80-jähriger Mann, der in diesem Moment mit seinem Citroën die Voßstraße in südlicher Richtung befuhr, bemerkte die Frau ersten Erkenntnissen zufolge zu spät und erfasste sie mit seinem Auto auf dem Überweg. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die 36-Jährige und verletzte sich. Nachdem zunächst Passanten der Fußgängerin zur Hilfe kamen, übernahmen hinzugerufene Rettungskräfte die weitere medizinische Versorgung. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden, den die Polizei auf etwa 300 Euro schätzt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell