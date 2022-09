Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Leichenfund: Mordkommission eingerichtet - Hinweise gesucht

Bremerhaven (ots)

Nach dem Fund eines Leichnams am Montag, 5. September, in Bremerhaven-Geestemünde bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Leichnam war von einem Spaziergänger in unwegsamem Gelände unweit der Grimsbystraße entdeckt worden.

Die umfangreiche rechtsmedizinische Untersuchung hat ergeben, dass es sich bei der aufgefundenen Person um eine Frau handelt. Darüber hinaus geht die Polizei aufgrund des Obduktionsergebnisses davon aus, dass die Verstorbene mit hoher Wahrscheinlichkeit Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist.

Zur Aufklärung des Falls bittet die eingerichtete Mordkommission der Polizei Bremerhaven um Hinweise und fragt: Wer hat in den vergangenen 14 Tagen auffällige Beobachtungen an der Grimsbystraße, insbesondere zwischen Lloydstraße und Stresemannstraße, gemacht, beispielsweise am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0471/953-4444 sowie per E-Mail (kdd@polizei.bremerhaven.de) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell