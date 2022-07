Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Motorroller beschädigt Auto - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Fall von Fahrerflucht und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Am Montag, 11. Juli, war eine Autofahrerin gegen 17.20 Uhr auf der Langener Landstraße stadteinwärts unterwegs. In Höhe eines Gartenfachmarktes stoppte sie, um nach links auf das Gelände des Marktes abzubiegen. Von hinten habe sich währenddessen ein mit zwei Personen besetzter Motorroller genähert. Dieser Roller war der Autofahrerin zuvor durch seine Zickzack-Fahrweise aufgefallen. Im Vorbeifahren streifte nun der Motorroller den Pkw der Bremerhavenerin und beschädigte ihn dabei. Der Schaden wurde später auf rund 4000 Euro geschätzt. Die Autofahrerin versuchte daraufhin, dem Roller zu folgen, was allerdings misslang. In Höhe der nächsten größeren Straßenkreuzung hatte sie den Motorroller aus den Augen verloren. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann wird gebeten, die Polizei Bremerhaven unter 0471/953-3113 zu kontaktieren.

