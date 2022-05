Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Falsche Wasserwerker erbeuten Geld und Schmuck

Bremerhaven (ots)

Die Polizei warnt aktuell vor Trickdieben: Falsche Handwerker verschafften sich am Montag, den 23.05.2022, in den Bremerhavener Stadtteilen Mitte und Geestemünde Zutritt zu zwei Wohnungen einer 91- und einer 89-jährigen Bremerhavenerin. Die Trickbetrüger konnten Bargeld und Schmuck erbeuten. Die Polizei warnt eindringlich davor, nicht bestellte Handwerker oder Fremde in die Wohnung zu lassen.

Gegen 10.45 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür einer 91-jährigen Bremerhavenerin. Er gab vor, dass er vom Notdienst sei und den Wasserdruck messen müsse. Die Seniorin gewährte dem vermeintlichen Handwerker Zutritt zu ihrer Wohnung an der Straße Husumer Weg. Unter dem Vorwand bat er die Bremerhavenerin ins Badezimmer, wo sie in seiner Anwesenheit mehrere Minuten das Wasser laufen lassen sollte. Anschließend verließ der Mann die Wohnung in unbekannte Richtung. Als die Frau ihr Wohnzimmer betrat, bemerkte sie den Diebstahl von Bargeld und kontaktierte die Polizei.

Noch am selben Tag, gegen 17.30 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter mit einer ähnlichen Vorgehensweise in die Wohnung einer 89-Jährigen an der Straße Justus-Lion-Weg. Ersten Erkenntnissen zufolge klingelte der angebliche Handwerker an der Tür der Frau und gab vor, aufgrund einer Verstopfung die Wasserrohre im Bad prüfen zu müssen. Die Seniorin ließ den Unbekannten daraufhin eintreten. Auch in diesem Fall gingen beide ins Badezimmer und ließen mehrere Minuten Wasser laufen. Nachdem der Mann die Wohnung verließ, stellte die 89-Jährige den Diebstahl von hochwertigem Schmuck fest und alarmierte die Polizei. Der erste Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 50 Jahre alt, etwa 190 cm groß, eine dunkle Jacke mit einem roten Logo auf dem Rücken, trug einen weißen Mund-Nasen-Schutz. Beschreibung des zweiten Täters: männlich, ca. 165 cm groß, dunkle Haare, schlanke Statur, sprach akzentfrei Deutsch. Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven unter der Rufnummer 0471/953-3242 zu melden.

Die Polizei warnt vor solchen dreisten Trickbetrügern! Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, egal unter welchem Vorwand! Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie Familie, Freunde oder alarmieren Sie die Polizei über dem Notruf 110.

