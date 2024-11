Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Transporter - Eine verletzte Person

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen wurden am 11. November 2024 um 06:24 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Verkehrsunfall, Person eingeklemmt" zur Kreuzung Sternweg/Weseler Straße im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert.

An der Einsatzstelle waren ein Lkw und ein Kleintransporter zusammengestoßen. Entgegen der Erstmeldung waren glücklicherweise keine Personen eingeklemmt. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert und großflächig ausgeleuchtet. Eine verletzte Person wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch die Feuerwehr medizinisch erstversorgt. Anschließend wurde sie gemeinsam mit dem Rettungsdienst aus ihrem Fahrzeug gerettet, in den Rettungswagen verbracht und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der Brandschutz wurde sichergestellt und die Fahrzeugbatterien abgeklemmt.

Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften ca. 50 Minuten vor Ort. Während der Einsatzmaßnahmen blieb der Kreuzungsbereich gesperrt, es kam zu langen Rückstaus. Die Polizei leitete den Verkehr ab.

