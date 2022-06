Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Fahrzeugübergabe & Ehrungen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hünxe (ots)

Am 14. Juni 2022 trafen sich alle 4 Einheiten der Feuerwehr Hünxe zusammen mit der Wehrführung, dem Bürgermeister, Vertreterinnen und Vertretern von Rat und Gemeinde zu einem besonderen Anlass in Hünxe.

Die 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge, welche 2020 an die Feuerwehr Hünxe ausgeliefert wurden, sowie der Einsatzleitwagen, wurden in einem feierlichen Rahmen symbolisch an die Einsatzkräfte übergeben. Gleichzeitig wurden insgesamt 35 Mitglieder der Feuerwehr Hünxe für ihr langes ehrenamtliches Engagement oder ihren besonderen Einsatz während der Flutkatastrophe im letzten Jahr geehrt.

Geehrt wurden folgende Personen:

Aktive 10-jährige Dienstzeit

Maximillian Ideler, Pepe Lindemans, Thomas Pieper, Oliver Remberg, Jan Schierholz, Alexander Schleußer, Mark Sondermann, Thies Steinbrink, Daniel Schreiber

Aktive 25-jährige Dienstzeit

Michael Quindeau, Andre Scheithauer, Dirk Tenhonsel

Aktive 35-jährige Dienstzeit

Ralf Benninghoff, Christian Tenter

Aktive 40-jährige Mitgliedschaft

Thomas Brüggemann, Volker Hülsemann

Aktive 50-jährige Mitgliedschaft

Heinz Knöchelmann, Friedrich Meteling, Hans-Günter Nattke, Werner Pettau, Walter Schult, Ferdinand Fengels

Aktive 60-jährige Mitgliedschaft

Friedhelm Willich

Ehrung als Fluthelfer

Detlef Bergenthun, Dominik Dümmel, Nils Enge, Jens Förster, Philipp Fuchs, Moritz Lutkat, Jan Morgenthun, Thomas Pieper, Moritz Salomon, Alexander Schleußer, Matthias Steff, Kevin Voßkamp, Marcel Wachner, Kristian Weber-Friske

Nicht alle zu ehrenden waren persönlich anwesend. Die Ehrung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell