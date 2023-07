Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: "Tue Gutes Tag" am 16. Juli in Neustadt: Leben retten, Katastrophenvorsorge und Engagement

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Neustadt (ots)

Ob lebensrettende Wiederbelebung, Feuerlöscher, Organspende-Ausweis oder die Vorbereitung auf Stromausfall und Hochwasser: Der "Tue Gutes Tag" bietet einen vielfältigen Themenparcours zu den Bereichen "Tue Gutes", "Leben retten" und "Vorsorge". Zudem gibt es eine Fahrzeugausstellung von Feuerwehr und DRK sowie einen Kids-Club für die jungen Gäste.

Am Sonntag, 16. Juli 2023 startet der "Tue Gutes Tag" um 11 Uhr auf dem Parkplatz der Wiedparkhalle in Neustadt. Bis 16 Uhr warten auf die Besucher viele Praxis- und Übungsstationen, an denen Helfen und Leben retten aktiv geübt werden. Erfahrene Ausbilder zeigen das richtige Vorgehen und stehen für alle Fragen bereit. Für die kleinen Gäste gibt es einen Kids-Club. Hier haben Jugendfeuerwehr und Jugendrotkreuz neben einer Hüpfburg tolle Spiele und Aktionen vorbereitet. Auf der Bühne wartet ein abwechslungsreiches Programm mit vielen interessanten Gesprächen und Hintergrundinformationen.

Wer alle Themenbereiche durchläuft, kann zudem an einem Gewinnspiel teilnehmen. Es gibt hilfreiche Gewinne, wie zum Beispiel ein Feuerlöscher, Rauchmelder oder Erste-Hilfe Set. Die Gewinner werden noch am Nachmittag ausgelost.

Im Bereich "Tue Gutes" werden alle Fragen zur Blutspende und der Organspende beantwortet. Ob medizinische oder organisatorische Fragen, die passenden Ansprechpartner stehen zur Verfügung. Organspende-Ausweise können vor Ort direkt ausgefüllt und mitgenommen werden. Ebenfalls gibt es die Möglichkeit sich für die DKMS zu registrieren. Ganz nach dem Motto "Stäbchen rein - Spender sein" kann jeder durch die Registrierung einen großen Beitrag im Kampf gegen Blutkrebs leisten.

Im großen Bereich "Leben retten" ist aktives Mitmachen gefragt. Denn neben kurzen Vorträgen zur Ersten-Hilfe warten Übungsstationen zur Herz-Lungen-Wiederbelebung. Unter fachkundiger Anleitung können Besucher selbst üben und diese wichtige Maßnahme trainieren. Auch die Bedienung von automatischen externen Defibrillatoren (AED) können geübt werden. Die Laien-Defibrillatoren sind mittlerweile in vielen öffentlichen Gebäuden zu finden. Echte Flammen können beim Feuerlöscher-Training bekämpft werden. Ein Brandsimulator bietet die einzigartige Gelegenheit, den Einsatz eines Feuerlöschers unter realistischen Bedingungen zu trainieren.

Im dritten Themenfeld "Vorsorge" geht es um Katastrophen wie Stromausfall, Hochwasser oder Erdbeben. Solche Ereignisse können unerwartet auftreten und das Leben vieler Menschen beeinflussen. Beim "Tue Gutes Tag" wird über wichtige Maßnahmen zur Notfallvorsorge informiert und gezeigt, wie sich jeder selbst vorbereiten und schützen kann. Außerdem gibt die Polizei wertvolle Informationen zum Schutz vor Einbrüchen und Diebstahl und zeigen Präventionsmaßnahmen.

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Asbach und das Deutsche Rote Kreuz geben am Aktionstag Einblicke in das Ehrenamt und die verschiedenen Aufgaben. Wie startet man, wie sieht die Ausbildung aus, was sind die Aufgaben? Auf alle Fragen geben Mitglieder von Feuerwehr und DRK Antworten. Verschiedene Einsatzfahrzeuge und moderne Technik werden ausgestellt und können genauestens unter die Lupe genommen werden.

Während sich die Großen beim "Tue Gutes Tag" informieren und engagieren, wird im Kids-Club sichergestellt, dass auch die jungen Besucher einen unvergesslichen Tag erleben. Der Kids-Club wird von der Jugendfeuerwehr und dem Jugendrotkreuz organisiert und bietet ein abwechslungsreiches Programm. Es gibt spannende Spiele, geschminkte Verletzungen, eine Hüpfburg und unterhaltsame Aktivitäten, bei denen die kleinen Teilnehmer ihre Geschicklichkeit und Teamfähigkeit unter Beweis stellen können.

Für die Vereine gibt es ebenfalls die Chance auf Gewinne. Bei der Vereins-Challenge dreht sich alles um den Programmpunkt des Reanimationstrainings. Hierbei haben alle Vereine die Möglichkeit, ihre Mitglieder für das Reanimationstraining zu mobilisieren. Das Ziel ist es, den Verein mit den meisten Teilnehmern bei der Wiederbelebung zu küren.

Ort: Parkplatz der Wiedparkhalle (Raiffeisenstraße 9, 53577 Neustadt/Wied) Zeit: Sonntag, 16. Juli 2023 von 11 bis 16 Uhr

Weitere Infos gib es auf der Aktionsseite https://feuerwehr-vgasbach.de/tue-gutes-tag

Original-Content von: Feuerwehr VG Asbach, übermittelt durch news aktuell