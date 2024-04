Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 40 - Mülheim an der Ruhr - Motorradfahrer stürzt bei Überholmanöver und verletzt sich lebensgefährlich - Verdacht des Alkoholkonsums

Düsseldorf (ots)

Meldung der Autobahnpolizei - A 40 - Mülheim an der Ruhr - Motorradfahrer stürzt bei Überholmanöver und verletzt sich lebensgefährlich - Verdacht des Alkoholkonsums

Samstag, 27. April 2024, 17:53 Uhr

Bei einem Überholmanöver auf der A 40 bei Mülheim kam am frühen Samstagabend ein Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich lebensgefährlich. Die Polizei veranlasste Blutproben, weil sich Hinweise darauf ergaben, dass er unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war der 57-Jährige mit seiner Vespa auf der A 40 in Richtung Dortmund unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Mülheim-Styrum wollte er nach einem Überholvorgang auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei verlor der 57-Jährige aus unklarer Ursache die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte zu Boden. Er wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht, Lebensgefahr war nicht auszuschließen. Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann zuvor Alkohol konsumiert haben könnte. Im Krankenhaus wurden ihm Blutproben entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell