POL-D: Ermittlungserfolg - Nach erpresserischem Menschenraub - Kriminelles Paar heute Morgen festgenommen - Haftbefehle gegen zwei 17-Jährige - Ermittlungen dauern an

Wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubs befinden sich seit heute Morgen eine 17-jährige Deutsche und ein 17-jähriger Deutsch-Ghanaer in Haft. Sie sind dringend verdächtig, am Samstag, 14. November 2020, einen Mann per Internet und Telefon nach Düsseldorf gelockt und anschließend ausgeraubt, geschlagen und erpresst zu haben. Das Opfer wurde bei der Tat schwer verletzt. Heute Morgen nahmen die Spezialisten des Raubkommissariats die beiden Beschuldigten in der Wohnung der 17-Jährigen in Wersten fest. Entsprechende Haftbefehle lagen vor. Derzeit wird ermittelt, inwieweit das Paar noch für weitere Taten verantwortlich sein könnte. Beweismittel (Tatbeute) wurden sichergestellt.

Im Zuge der Ermittlungen rund um das Tatgeschehen in Wersten verdichteten sich die Hinweise auf das Paar. Die Ermittlungsarbeit wurde intensiv durch das Jugendkommissariat der Düsseldorfer Polizei unterstützt. Der Tatverdacht konnte soweit erhärtet werden, dass seit gestern (Donnerstag, 26. 11.) entsprechende Haftbefehle vorlagen. Heute in den frühen Morgenstunden griffen die Ermittler zu und nahmen beide fest. Die Jugendlichen sind in der Vergangenheit schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen dauern an.

