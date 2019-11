Polizei Düsseldorf

POL-D: Urdenbach - Einbruch in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen - Hoher Beuteschaden

Düsseldorf (ots)

Nach einem Einbruch in einen Supermarkt in der Nacht zu Allerheiligen (Freitag, 1. November) in Urdenbach sucht die Polizei Zeugen. Es wurden mehrere Tausend Euro Bargeld, Tabakwaren und Spirituosen entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Wahrscheinlich in der Nacht vor Allerheiligen kam es in dem Supermarkt an der Tübinger Straße zu dem Einbruch. Die Täter konnten sich unbemerkt in dem Geschäft zu schaffen machen und u.a. auch den Tresor aufbrechen. Neben dem hohen Beuteschaden richteten die Einbrecher auch einen hohen Sachschaden an.

Die Ermittler gehen davon aus, dass mehrere Personen am "Werk" waren. Wahrscheinlich sind die Täter mit einem Pkw angereist. So fragt die Polizei: Wer hat an dem Objekt oder im Nahbereich verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

