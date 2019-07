Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel: Kradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt - Sozia erleidet schwere Verletzungen

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 21. Juli 2019, 1.47 Uhr

Nach einem Unfall mit einem Kraftrad in der vergangenen Nacht auf der Brüsseler Straße, einige hundert Meter hinter dem Rheinalleetunnel, verstarb der 37-jährige Fahrer noch an der Unfallstelle. Seine 34-jährige Sozia erlitt schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge war zur Unfallzeit ein 37 Jahre alter Mann mit seinem Kraftrad ( Suzuki ) auf der Brüsseler Straße nach Verlassen des Rheinalleetunnels in Fahrtrichtung Büderich unterwegs. Kurz nachdem er einen Pkw überholt hatte, verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Bei diesem Sturz zog er sich derart schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine 34-jährige Sozia musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams wurden alarmiert und sicherten die Unfallspuren. Die Rheinkniebrücke wurde während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Oberkassel gesperrt.

