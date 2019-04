Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Polizeieinsatz in Oberbilk - SEK nimmt Gesuchten in Grafenberg fest

Nach Polizeieinsatz in Oberbilk - SEK nimmt Gesuchten in Grafenberg fest

Mittwoch, 17. April 2019, 16.45 Uhr (Zugriff)

Nach dem Einsatz heute Mittag an der Borsigstraße in Oberbilk konnten die Ermittler den Gesuchten in einer Wohnung in Grafenberg ausmachen. Gegen 16.45 Uhr erfolgte der Zugriff in der Wohnung am Pöhlenweg. Der Gesuchte wird in das Polizeigewahrsam überstellt. Er hat Verletzungen, die er sich nach jetzigem Stand bereits an der Borsigstraße selbst beigebracht hat. Er wird ambulant behandelt. Die Ermittlungen dauern an.

