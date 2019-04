Polizei Düsseldorf

POL-D: Veranstaltungshinweis - Presse- und Fototermin - Sicherer Start in die Fahrradsaison 2019 - Düsseldorfer Polizei informiert

Düsseldorf (ots)

Veranstaltungshinweis - Presse- und Fototermin

Sicherer Start in die Fahrradsaison 2019 - Düsseldorfer Polizei informiert - Beamte werben mit "Schutzengeln" bei Radlerinnen und Radlern

In Kooperation mit: Verkehrswacht Düsseldorf e. V. - Radstation der ZWD/Zukunftswerkstatt Düsseldorf - Stadt Düsseldorf mit "RADschlag"

Wann?: Samstag, 13. April 2019, 11 Uhr (Veranstaltung 10 bis 15 Uhr) Wo?: Düsseldorf-Stadtmitte, Kö-Bogen (Nord), angrenzend Hofgarten

Das Fahrrad erlebt derzeit eine beeindruckende Renaissance - auch in Düsseldorf. Aber es gibt noch viel zu tun. Deutlich mehr Radfahrer als noch vor zehn Jahren rollen auf deutschen Straßen. So hat sich die Zahl der Radfahrer in vielen deutschen Großstädten nach Studien in den letzten zehn Jahren nahezu verdoppelt, wobei der Trend zum elektrischen Antrieb geht.

Leider sind jedoch auch steigende Unfallzahlen in dem Bereich zu verzeichnen.

Mit der Auftaktaktion möchte die Düsseldorfer Polizei Radlerinnen und Radler gezielt ansprechen und z.B. die eigene Verletzbarkeit sowie die Wichtigkeit der Einhaltung der Verkehrsregeln verdeutlichen. Zusätzlich appellieren die Polizisten ausdrücklich zu der Nutzung eines Helms und zu einem absolut verkehrssicheren Fahrrad.

Für eine Veröffentlichung mit Hinweis auf die Veranstaltungen wären wir dankbar.

Fahrradkodierungen und Fahrradchecks werden ebenfalls angeboten. Schutzengel (Reflektoren) werden verteilt.

