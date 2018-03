POL-D: Heerdt: Fußgänger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (ots) - Heerdt: Fußgänger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Freitag, 2. März 2018, 6.45 Uhr

Nach den vorläufigen Ermittlungen der Polizei war eine 65-jährige Fahrerin mit einem Bus der Linie 830 auf der Burgunderstraße in Richtung Kevelaerer Straße unterwegs. Sie fuhr mit dem Bus bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich Eupener Straße/ Heerdter Landstraße/Kevelaerer Straße ein, als plötzlich ein Mann auf dem Fußgängerüberweg die Straße überqueren wollte. Ob dieser bei Rot ging, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Busfahrerin versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, dennoch kam es zur Kollision. Der 26 Jahre alte Fußgänger stürzte auf die Straße und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde in eine Klinik eingeliefert und wird stationär versorgt.

Aufgrund der Vollbremsung stürzte ein 58-jähriger Mann in dem Bus. Auch er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob er stationär aufgenommen wird, steht derzeit noch nicht fest.

Das angeforderte Verkehrsunfallteam sicherte die Unfallspuren. Die Kreuzung blieb bis 8.25 Uhr gesperrt. Es kam zu Verkehrsstörungen rund um die Unfallstelle.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell