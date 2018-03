POL-D: Flingern Nord - Versuchter Raub - Täter flüchten ohne Beute - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots) - Mittwoch, 28. Februar 2018, 20.36 Uhr

Flingern Nord - Versuchter Raub - Täter flüchten ohne Beute - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines versuchten Raubes gestern Abend in Flingern Nord. Zwei Unbekannte hatten versucht einer Passantin die Tasche zu entreißen und waren schließlich ohne Beute geflüchtet.

Eine 24-Jährige war zu Fuß auf der Lichtstraße unterwegs, als ihr plötzlich ein Mann von hinten an den Hals fasste und die Herausgabe ihres Mobiltelefons forderte. Sogleich riss der Unbekannte zusammen mit einem weiteren Komplizen an der Tasche der Frau und sie versetzten ihr einen Faustschlag auf den Hinterkopf. Daraufhin schrie das Opfer laut und die Täter flüchteten ohne Beute in Richtung Dorotheenstraße. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis.

Die Räuber sollen eine südosteuropäische Erscheinung haben, von mittlerer Statur und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß sein. Sie waren dunkel gekleidet. Hinweise nimmt das Raubkommissariat KK 13 unter Telefon 0211-8700 entgegen.

