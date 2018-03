POL-D: Tageswohnungseinbruch in Oberkassel - Einbrecher erbeuteten Schmuck - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Düsseldorf (ots) - Tageswohnungseinbruch in Oberkassel - Einbrecher erbeuteten Schmuck - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Mittwoch, 28. Februar 2018

Bei einem Einbruch in eine Wohnung an der Schanzenstraße erbeuteten bislang unbekannte Täter Schmuck. Eine Zeugin hatte drei Personen in dem Haus gesehen, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.

Die Täter gelangten am Mittwochvormittag in das Mehrfamilienhaus an der Schanzenstraße. In der dritten Etage des Hauses manipulierten sie an dem Schließzylinder der dortigen Wohnung und durchsuchten dann die Räume nach Wertsachen.

Eine Zeugin hatte gegen 11.45 Uhr beobachtet, wie drei ihr unbekannte Personen mit dem Aufzug nach unten fuhren. Eine hatte einen grauen Kapuzenpulli getragen.

Laut den Geschädigten stahlen die Täter Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die am Mittwochvormittag in der Zeit von circa 9 Uhr bis 12 Uhr im Bereich der Schanzenstraße verdächtige Personen und oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 zu wenden.

Polizei Düsseldorf

Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

