Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Motorraddiebstahl - Hinweise erbeten

Bad Sobernheim (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag wurde aus dem Hof eines Wohnhauses in der Innenstadt von Bad Sobernheim ein hochwertiges Motorrad der Marke KTM, Typ EC 350 F, Modelljahr 2021, entwendet. Die Enduro-Maschine in auffälligem Rot trägt den weißen Schriftzug "GASGAS" in großflächiger Ausführung. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn

