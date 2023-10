Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

In der Nacht vom 02.10.23 auf den 03.10.23 gegen 01:20 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Saarlandstraße den 21-jährigen Fahrer eines Kleinwagens. Während der Kontrollmaßnahme stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen aktuellen Drogenkonsum schließen ließen. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, der Fahrer räumte darüber hinaus den Konsum von Cannabis ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Bei festgestellter Grenzwertüberschreitung in der Blutprobe droht dem Fahrer ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500EUR.

