Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Böschungsbrand B9

Trechtingshausen (ots)

Am 08.07.2023 kam es gegen 16:25 Uhr zu einem Böschungsbrand in der Gemarkung Trechtingshausen, in Höhe der Hartsteinwerke. Aus ungeklärter Ursache entzündete sich zwischen der Bahntrasse und dem Radweg (Leinpfad) trockenes Gestrüpp. Aufgrund der starken Rauchentwicklung erfolgte eine etwa 2-stündige Vollsperrung der B9, der Bahntrasse sowie des Radweges. Der Brand wurde durch die Feuerwehren der VG Rhein-Nahe und der Stadt Bingen schnell unter Kontrolle gebracht.

