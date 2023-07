POL-PIBIN: Verkehrskontrollen im Innstadtgebiet Bingen am Rhein

Bingen (ots) - In der Zeit vom 24.06.2023 um 21:15 Uhr bis zum 25.06.2023 um 16:00 Uhr wurde in der Ehrenfelsstraße in Bingen ein auf der Straße geparktes Cabriolet vermutlich beim Ein-oder Ausparken beschädigt. Zeugen die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

