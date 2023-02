Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Bingen (ots)

Am Samstag, den 11.02.2023 zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr kam es, in Bingen im Rheinkai, zu einem Diebstahl von Gegenständen aus einem geparkten Pkw. Die bislang unbekannten Täter schlugen hierfür eine Scheibe am Pkw ein und entwendeten anschließend mehrere Gegenstände aus dem Pkw.

Wer kann Hinweise zu dem genannten Fall geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721 - 9050 oder per E-Mail unter pibingen@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell