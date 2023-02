POL-PIBIN: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss/ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte/ Haftbefehlsvollstreckung

Bingen (ots) - Weiler bei Bingen, 02.02., L214, 07:38 Uhr. Ein Mann fuhr in Richtung Waldalgesheim, als kurz nach Ortsausgang ein Waschbär die Landstraße überquerte. Der Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, das Tier verendete an der Unfallstelle. Es entstand leichter Sachschaden am PKW. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

