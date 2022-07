Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht

Sprendlingen, Baiergasse (ots)

27.07.2022, 10:45 Uhr bis 27.07.2022, 14:40 Uhr

Am 27.07.2022, in der Zeit von 10.45 Uhr bis 14.40 Uhr, beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug die Grundstückmauer des Anwesens Nummer 12. Vor Ort konnten grüne Lackspuren festgestellt und sichergestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell