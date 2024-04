Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in Wohnung

Eisenberg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben die Abwesenheit der Bewohner genutzt und sind im Zeitraum zwischen Donnerstag, 04.04. und Samstag, 06.04.2024 in ein Wohnhaus in der Gutenbergstraße eingebrochen. Die Täter sind vermutlich über die Terrassentür in das Innere der Wohnung gelangt und haben mehrere Räume durchwühlt. Dort konnten sie Schmuck in unbekannter Höhe erbeuten und anschließend unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06952/911 - 2700 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell