Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Kirchheimbolanden (ots)

Leichte Verletzung erlitt ein 26-jähriger Fahrradfahrer, der am Mittwoch in Kirchheimbolanden die Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee aus Richtung Kreisel befuhr und in Richtung Hitzfeldstraße abbiegen wollte. Ein PKW-Fahrer, der die Hitzfeldstraße befuhr und in die Dr.-Edeltraud-Sießl- Allee abbiegen wollte, übersah den Fahrradfahrer und fuhr dabei in Höhe der abknickenden Vorfahrt auf das Fahrrad auf. Dabei kam der Fahrradfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

