Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Eisenberg (ots)

In der Zeit vom 14.10.22, 21:00Uhr, bis zum 16.10.22,12:27Uhr kam es in der Jahnstraße zu Sachbeschädigungen an zwei Fahrzeugen. An einem Fahrzeug wurden alle Reifen zerstochen und die Fahrerseite zerkratzt, an dem anderem Fahrzeug wurde ein Reifen zerstochen.

Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell