Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person

Kirchheimbolanden (ots)

Am 10.09.22, gegen 08:50Uhr, ereignete sich auf der L 386, zwischen Kirchheimbolanden und Bastenhaus eine Verkehrsunfallflucht. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem PKW die L 386 von Kirchheimbolanden kommend in Fahrtrichtung Bastenhaus. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung. In einer Linkskurve kam dem später Verunfallten der Verursacher durch Schneiden der Kurve auf dessen Fahrbahn entgegen. Der 21-Jährige musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, mit seinem PKW nach rechts ausweichen, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher flüchtete in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden.

Zu dem unfallverursachenden Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen schwarzen Geländewagen, eventuell VW, handelt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell