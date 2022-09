Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Raub auf Bolander Kerwe

Kirchheimbolanden (ots)

In den frühen Morgenstunden des 04.09.2022 meldet ein 20-jähriger, dass er von mehreren Personen ausgeraubt wurde. Es kam gegen 01:45 Uhr durch eine ihm unbekannte Person zu einem Stoß und Schlag im Vorbeigehen. Der Geschädigte fiel daraufhin zu Boden und wurde direkt von mehreren Personen am Boden liegend getreten. Die Personen entwendeten nun eine Kette und einen Ring und flüchteten in unbekannte Richtung. Durch den Geschädigten kann lediglich einer der Beschuldigten beschrieben werden. Es soll sich um einen ca. 2m großen sportlichen Mann gehandelt haben. Er hätte Tätowierungen am linken Arm und kurz rasierte Haare. Bekleidet war er mit einem blauen T-Shirt. Zeugen des Vorfalls können sich an die Polizei in Kirchheimbolanden wenden.

