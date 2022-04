POL-PIKIB: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisstensuche erfolgreich beendet

Kirchheimbolanden (ots) - In der Zeit von 21.04.2022 bis 25.04.2022 wurde ein am EDEKA-Markt in Kirchheimbolanden abgestellten Mountainbike entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert gewesen. Das Fahrradschloss wurde am Tatort zurückgelassen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-weißes Kellys Spider Toxic Mountainbike. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei in Kirchheimbolanden, Tel.: 06352-9110 melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

