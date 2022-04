Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Lama entflieht aus Zirkus

Kirchheimbolanden (ots)

Am 26.04.2022 gegen 06:20 Uhr wurde die Polizei Kirchheimbolanden durch mehrere aufmerksame Verkehrsteilnehmer zu einem Tiereinsatz alarmiert. In der Kaiserstraße hat sich momentan ein Zirkus niedergelassen. In den frühen Morgenstunden entfloh ein Lama aus seinem Gehege und ging entlang der L401 auf Wanderschaft. Die Polizei konnte mit Hilfe eines Besitzers das Lama einfangen und ohne jegliche Verletzungen zurück in das Gehege verbringen. Zu Gefährdung von Verkehrsteilnehmern oder Beeinträchtigung des Verkehrsflusses kam es glücklicherweise nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell