Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei

Lonsheim (ots)

Am Montag, den 15.04.2024 zwischen 13:30 und 16:00 Uhr führte die Polizeiinspektion Alzey am sog. Kronkreuz auf der L 408 in Höhe der Anschlussstelle Bornheim der BAB 61 Geschwindigkeitsmessungen durch. Erlaubte Höchstgeschwindigkeit gem. Verkehrszeichen 274 ist 70km/h. Beanstandet wurden Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen die abzüglich der Toleranz noch mehr als 10km/h zu schnell waren, also 84km/h oder schneller fuhren. Insgesamt konnten 142 Fahrzeuge gemessen werden, wovon 12 Fahrzeuge zu schnell fuhren. Schnellstes Fahrzeug geriet mit 37km/h zu schnell in die anschließende Polizeikontrolle. Bei einem Fahrzeug wurde aufgrund fehlender Pflichtversicherung die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell