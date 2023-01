Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall am Ortsausgang

Frettenheim (ots)

Samstag, 28.01.2021, gegen 11:40 Uhr:

Am Samstagmittag kam es am Ortsausgang von Frettenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 18-jähriger Fahranfänger befuhr die Ortsausfahrt in Richtung Dorn-Dürkheim. Da er etwas vergessen hatte wollte er verbotswidrig den dortigen linksseitigen Buswendeplatz zum Wenden benutzen. Hierbei vergaß er jedoch, den Blinker entsprechend zu setzen. Ein hinter ihm fahrender 56-jähriger Frettenheimer konnte so lediglich erkennen, dass der 18-Jährige seine Fahrt verlangsamte und setzte zum Überholen an. Als der 56-Jährige dann auf Höhe des Fahranfängers war, lenkte dieser sein Fahrzeug nach links in Richtung des Buswendeplatzes, wodurch es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Am VW Golf des 56-Jährigen entstand hierdurch erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 15.000EUR. Der BMW des 18-Jährigen wurde an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Schaden an selbigem dürfte sich auf etwa 2.500EUR belaufen.

