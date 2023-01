POL-PIAZ: Gabsheim - Einbruch durch das Kellerfenster

Alzey (ots) - Als die Bewohner eines Einfamilienhauses in Gundersheim in der Wonnegauer Straße am gestrigen Abend gegen 22:45 Uhr nach Hause zurückkehrten, stellten sie fest, dass eine Terrassentür aufgehebelt wurde. Sämtliche Räume und Schränke wurden geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen ...

