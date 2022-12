POL-PIAZ: Gefahrenalarm an Alzeyer Schule

Alzey (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch 30.11. und Samstag 03.12.2022, 13:30 Uhr kam es in Alzey in der Straße An der Rechenmühle zu einem Einbruch in Einfamilienhaus. Unbekannter Täter verschafften sich über die Terrassentür Zugang zum Haus und durchwühlten dort auf der Suche nach Beute Schubladen und Schränke. Personen die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich unter 06731/911-0 mit der Polizei Alzey in Verbindung zu setzen. ...

mehr