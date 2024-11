Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht auf der K39 in Dexheim - Zeugenaufruf

Dexheim (ots)

Am 17.11.2024 gegen etwa 21.20 Uhr kam es in der Ortslage Dexheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zunächst unbekanntes Fahrzeug befuhr die Dahlheimer Straße aus Dahlheim kommend und wollte im weiteren Verlauf in die Straße "In der Höhgewann" abbiegen. Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kollidierte das Fahrzeug mit einem Verkehrsschild und einem Zaun des Eckgrundstückes. Der Unfall wurde von Anwohnern gehört, die zunächst nur angeben konnten, dass ein weißer Kastenwagen von der Unfallörtlichkeit in Richtung B420 flüchtete. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort Fahrzeugteile aufgefunden werden. Diese führten zur Feststellung, dass der Unfall durch einen Citroen Berlingo oder Peugeot Partner der Baujahre 1996 bis 2002 verursacht wurde. Weiterhin wurden diverse Glasteile vor Ort aufgefunden, die darauf schließen lassen, dass mindestens einer der Frontscheinwerfer zersplittert sein muss.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Oppenheim entgegen.

