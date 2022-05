Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Betrunkener Fahrer - Verkehrsunfall

Nackenheim (ots)

Am 25.05.2022, gegen 23:00 Uhr, kam es in der Lörzweiler Straße in Nackenheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Fahrer aus Selzen befuhr mit einem PKW die Lörzweiler Straße in Nackenheim in Fahrtrichtung Lörzweiler. Ein 47-jähriger Fahrer aus Mainz fuhr mit einem Transporter in entgegengesetzte Richtung. Der Fahrer des Transporters missachtete das Rechtsfahrgebot und fuhr mittig auf der Fahrbahn. Der PKW-Fahrer fuhr zwar äußerst rechts auf seiner Fahrspur, konnte einen Zusammenstoß der beiden Außenspiegel der Fahrzeuge hierdurch jedoch nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1100 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten beim Fahrer des Transporters deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,69 Promille. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

