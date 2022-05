Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec mit einer leicht verletzten Person

Dienheim (ots)

Am Mittwoch, 25.05.2022, gegen 11:10 Uhr kam es in der Rheinstraße in Dienheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein Mann mit seinem Pkw aus einem Grundstück auf die Rheinstraße (K 40) auf. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah der Pkw-Fahrer einen 85-jährigen Mann, der mit seinem Pedelec die Rheinstraße entlang fuhr. Der Radfahrer musste aufgrund dessen stark abbremsen und kam hierdurch zu Fall. Zu einer Kollision mit dem Pkw kam es jedoch nicht. Der Radfahrer verletzte durch sich den Sturz leicht und wurde durch den anwesenden Rettungsdienst versorgt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell